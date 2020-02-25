أمير دولة قطر: نحن بحاجة إلى الجزائر.. ومتفقون في كل الأمور معها

ثمّن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دور الجزائر الإقليمي والعربي وإسهامها في حل الكثير من النزاعات.

وقال الشيخ تميم، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة زيارته إلى الجزائر، “نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي”.

وأضاف الشيخ تميم أن “الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة وفي العالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر مع الأسف بكثير من الأزمات”.

كما أعرب أمير دولة قطر أيضا عن أمله في أن “تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـنجاح”.

من جهة أخرى أكد الشيخ تميم أن المحادثات التي جمعته مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور”.

مؤكدا في السياق ذاته “عزمه على العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات إقتصادية واستثمارية”.