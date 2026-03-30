أمير دولة قطر يعزي الرئيس تبون في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد زروال

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية ومواساة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رسالة تعزية ومواساة، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليمين زروال، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الجلل.