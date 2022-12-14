أمير ديزاد.. زيطوط.. محمد عبد الله وبن حليمة محمد في قضية جديدة

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم قضية جنائية جديدة يتابع فيها المتهمين الفارين كل من أمير بوخرس. ومحمد زيطوط برفقة المتهمين الموقوفين كل من الدركي الهارب محمد عبد الله والعسكري السابق محمد بن حليمة.

كما يتابع برفقة المتهمين في نفس القضية 18 متهما من بينهم 6 نسوة ويتعلق الامر بالمسماة بوراس زهرة. وبوضياف ثورية، سويدي حياة، عبدون نورة ايمان، محمدي نوال الياقوت ويحياوي لامية. تم متابعتهم في اطار التحقيق على مستوى القطب المتخصص في مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية استهداف أمن الدولة.