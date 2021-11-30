أمير ديزاد والعربي زيطوط و 11 متهما أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يمثل أمام مجلس قضاء العاصمة، 13 متهما، من بينهم المتهمين الفارين كل من ” المتهين الفارين”بوخرس أمير” و” العربي زيطوط“، في قضية جزائية تعرضها الغرفة الجزائية العاشرة برئاسة عيشور علي.
وحسب مصادر “النهار”، فإن القضية يتابع فيها 13 متهما بينهم 11 متهم غير موقوف استفادوا من استدعاءات مباشرة خلال المحاكمة الاولى.
بالاضافة الى متهمين فارين فصلت المحكمة الابتدائية بإصدار احكام غيابية في حقهما، ويتعلق الأمر بالمدعو ” أمير بوخرس” المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب” أمير ديزاد”، و العربي زيطوط.
كما يتواجد شركة للمشروبات الغازية، تأسست كطرف مدني، والذي شهدت الجلسة تخلفه.
ووجه للمتهمين حسب ذات المصادر، تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وهي القضية التي أجلها رئيس الجلسة إلى تاريخ 14 ديسمبر المقبل لغياب الدفاع،
بسبب المقاطعة التي شنها المحامون منذ يوم أمس الاثنين.
الجدير بالذكر أن المتهمين الفارين ” أمير بوخرس” والعربي زيطوط” هما محل أمر بالقبض من طرف السلطات القضائية الجزائرية،
أصدرتها محكمة الجنح ببئر مراد رايس في مارس الفارط، لمتابعتها في عديد الملفات الجزائية والجنائية
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل علاقة جماعة تخريبية بأمير بوخرص العربي زيتوت وعبد الله محمد الدركي المنشق
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل علاقة جماعة تخريبية بأمير بوخرص العربي زيتوت وعبد الله محمد الدركي المنشق
كشف جمال خوجة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم الخميس عن تفاصيل قضية متعلقة بجماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة الوطن.
وعلاقة هؤلاء بكل من امير بوخرص العربي زيتوت وعبد الله محمد الدركي المنشق، وبن معمر فاروق.
وأكد وكيل الجمهورية ان التحريات التي قامت بها مصالح الأمن المعلوماتي توصلت إلى من يقف وراء حسابات وهمية تنشر الاحتقان مدعومة من أطراف خارجية.
حيث تم كشف ضخ اموال طائلة في حسابات الأشخاص المستفيدين منها هنا بالجزائر عن طريق بايبال، وعن طريق تعبئة بطاقات الكترونية.
وأضاف وكيل الجمهورية ان كل هذه القرائن والدلائل الدامغة جاءت بعد تحريات معمقة وصلت الى إستعمال عديد الطرق للتمويل لهؤلاء الاطراف
المتواجدين بالتراب الوطني والتطبيقال المستعملة للتمويل كل من بايسيرا بايبال مونيغرام.
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