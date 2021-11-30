أمير ديزاد والعربي زيطوط و 11 متهما أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا

من المقرر أن يمثل أمام مجلس قضاء العاصمة، 13 متهما، من بينهم المتهمين الفارين كل من ” المتهين الفارين”بوخرس أمير” و” العربي زيطوط“، في قضية جزائية تعرضها الغرفة الجزائية العاشرة برئاسة عيشور علي.

وحسب مصادر “النهار”، فإن القضية يتابع فيها 13 متهما بينهم 11 متهم غير موقوف استفادوا من استدعاءات مباشرة خلال المحاكمة الاولى.

بالاضافة الى متهمين فارين فصلت المحكمة الابتدائية بإصدار احكام غيابية في حقهما، ويتعلق الأمر بالمدعو ” أمير بوخرس” المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب” أمير ديزاد”، و العربي زيطوط.

كما يتواجد شركة للمشروبات الغازية، تأسست كطرف مدني، والذي شهدت الجلسة تخلفه.

ووجه للمتهمين حسب ذات المصادر، تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وهي القضية التي أجلها رئيس الجلسة إلى تاريخ 14 ديسمبر المقبل لغياب الدفاع،

بسبب المقاطعة التي شنها المحامون منذ يوم أمس الاثنين.

الجدير بالذكر أن المتهمين الفارين ” أمير بوخرس” والعربي زيطوط” هما محل أمر بالقبض من طرف السلطات القضائية الجزائرية،

أصدرتها محكمة الجنح ببئر مراد رايس في مارس الفارط، لمتابعتها في عديد الملفات الجزائية والجنائية