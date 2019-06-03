أمير سعودي يُريد “بونجاح” في مصر

دخل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح حسابات نادي “بيراميدز” المصري، والذي يملكه الأمير السعودي الشهير، “تركي آل الشيخ”، إستعدادا للموسم القادم.

وكشفت جريدة “الوطن” المصرية، بأن إدارة “بيراميدز” تعتزم التفاوض مع السد القطري لشراء عقد هدافها، مهما كان المبلغ المالي المطلوب.

ويُستبعد أن يرد “عيال الذيب” إيجابا على المُقترح، لحاجتهم لخدمات إبن وهران أولا، وعدم رغبتهم في التعامل مع السعوديين ثانيا.

يُشار بأن “بيراميدز” مملوك من السعوديين، مما يجعل خطف للاعبين مُتألقين في قطر أمرا صعبا جدا إن لم نقل مُستحيلا.