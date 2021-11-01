أمير سعيود يغيب عن الميادين لأسبوع كامل

سيغيب الدولي الجزائري أمير سعيود، عن تشكيلة ناديه الطائي السعودي، لمدة أسبوع كامل، بسبب معاناته من إصابة.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، عن غياب سعيود، لمدة أسبوع كامل، ما يجعله خارج حسابات ناديه الطائي، في مباراتهم المقبلة أمام الرائد.

ويعاني النجم السابق لشباب بلوزداد، من إلتهاب في عظمة الركبة، ما تطلب ركونه إلى الراحة، والخضوع للعلاج.

يذكر أن أمير سعيود، انضم في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى نادي الطائي، قادما من شباب بلوزداد.

سعيود يفتتح عداده مع الطائي بطريقة رائعة

تمكن أمير سعيود، من تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي، رفقة ناديه الجديد الطائي، أمام التعاون، بطريقة رائعة.

وتلاعب اليساري بمدافع المُنافس بشكل مميز، قبل أن يُسكن الكرة في الزاوية البعيدة لحارس المُنافس.