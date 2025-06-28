أمير سعيود يواصل مشواره في دوري روشن

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن الدولي الجزائري أمير سعيود، لاعب نادي الرائد، يتجه للبقاء في دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل.

على الرغم من هبوط فريقه إلى دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى في ختام الموسم الكروي المنقضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة نادي الحزم، الصاعد الجديد لدوري الأضواء “دوري روشن” دخلت في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الجزائري من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حيث تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين ذوي خبرة وقيمة فنية عالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت ذات التقارير إلى أن الصفقة قد وصلت مراحلها النهائية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال اليومين القادمين. ليكون سعيود بذلك أحد أولى صفقات الفريق الحزماوي هذا الصيف.

ويُعد أمير سعيود واحدًا من أبرز اللاعبين الجزائريين الذين مرّوا على الملاعب السعودية في السنوات الأخيرة. حيث يمتلك تجربة غنية من خلال مشواره مع نادي الطائي ثم الرائد.