أمير عبدو: “كنا جاهزين لهذا السيناريو والضغط كان كبيرا على المنتخب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب منتخب موريتانيا، أمير عبدو، سعادته الكبيرة بالتأهل الذي حققه اليوم الثلاثاء، على حساب المنتخب الجزائري.
وصرح أمير عبدو، عقب فوزهم على الجزائر، وتأهلهم للدور الثاني: “كنا جاهزين لهذه المباراة، ولهذا السيناريو بالذات، وحققنا فوز تاريخي على منتخب كبير اسمه الجزائر”.
كما أضاف: “سجلنا هدف ثم كان علينا الصمود أمام المنتخب الجزائري وأنا فخور بما قدمه لاعبونا، ما حققناه إلى حد الآن يعتبر انجاز في حد ذاته”.
وتابع أمير عبدو: “الضغط كان كبيرا على الجزائر، ونحن آمنا بأنفسانا إلى الدقيقة الأخيرة، وأوضحت للاعبينا بأن كل شيء ممكن، وعلينا لعب كامل حظوظنا”.
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