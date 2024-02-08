أمير عبدو مدربا لمنتخب موريتانيا إلى غاية 2026

أعلن الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع المدرب أمير عبدو يقتضي بتمديد العقد إلى غاية 2026.

وكان الفضل كبيرا، للمدرب الكاميروني أمير عبدو بوصول منتخب موريتانيا إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا قبل الإقصاء أمام منتخب جزر الرأس الأخضر.

ويأمل الإتحاد الموريتاني أن يقود المدرب الذي دخل تاريخ الكرة الموريتانية من أوسع الأبواب، إلى الذهاب بعيدا في الكان المقبل، في حالة التأهل أو إعادة سيناريو كان كوت ديفوار على الأقل.

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