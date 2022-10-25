أمير قطر:”تعرضنا لحملة لم يتعرض لها أي بلد مضيف لكأس العالم”

كشف أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعرضت لحملة إساءة، منذ نيلها شرف تنظيم كأس العالم 2022.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، تصريحات الأمير والتي قال فيها:”منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف”.

وأضاف المتحدث:”تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، ولكن تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير”.

وأكد أمير قطر:” حتى بلغت هذه الحملة من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.