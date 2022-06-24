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الوطني

أمير قطر غدا بالجزائر لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

بقلم خالد زوبيري
أمير قطر غدا بالجزائر لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط
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يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن زيارة أمير دولة قطر جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان، أنه “بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.”

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