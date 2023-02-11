أمير قطر يتبرع بـ50 مليون ريال لمتضرري الزلزال

تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، بـ50 مليون ريال قطري أي ما يعادل 14 مليون دولار، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية صباح اليوم السبت أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب شرق البلاد ارتفعت إلى 20665 شخصا.

وحسب السلطات التركية، فإن عدد المصابين بلغ 80088 شخصا حتى الآن. فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطنا حيا في آخر 24 ساعة.

فيما بلغ عدد وفيات الزلزال في سوريا 3533، لتصبح الحصيلة العامة المؤكدة للقتلى في البلدين 24218 شخصا.