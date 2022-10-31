أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة العربية بالجزائر

يترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية. والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بالجزائر.

وحسب ما كشفه الديوان الأميري في بيان له اليوم الإثنين، سيرافق أمير دولة قطر وفد رسمي.

وقد اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية. أن مشاركة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في أشغال القمة، سيعزّز من التلاحم ولمّ الشمل العربي. مثمّنا جهود الأمير في مجال التكامل والتضامن والعربيين.