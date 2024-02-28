أمير قطر يتعهد باستثمار 10 مليارات يورو في فرنسا بحلول 2030

وقع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا. اتفاقية تتعلق بالتزامات استثمارية قطرية بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في افتتاح حفل العشاء الذي أقيم على شرفه في قصر الإليزيه. “لقد وقعنا على خطة استثمارية طموحة بقيمة 10 مليارات يورو”.

وأضاف الأمير: “ستعمل هذه الاستثمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين بلدينا”. وسوف يتدخلون في قطاعات مثل تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والصحية والثقافية.

وقال ماكرون “إن هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر إلى فرنسا منذ 15 عامًا، والأولى لتميم بن حمد آل ثاني. الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة، منذ اعتلائه العرش في عام 2013، هي شرف كبير لفرنسا”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “إن بلدكم بلد صديق لفرنسا، وشريك مخلص واستراتيجي. يعرف كيف يعتمد عليه في المواقف الصعبة”، مذكرا بجدول الأعمال المشترك المتمثل في “الدفاع والأمن” والذي تعمل الدولتان على “تعزيزه”. أو في “الحرب ضد الإرهاب”.