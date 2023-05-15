أمير قطر يستلم أوراق إعتماد السفير الجزائري الجديد صالح عطية

إستلم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم أوراق إعتماد سفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى دولة قطر صالح عطية.

وحسب البيان الرسمي لسفارة الجزائر بقطر إستقبل أمير دولة قطر صالح عطية كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى قطر.

وكتب السفير الجديد للجزائر بقطر عقب إستقباله من طرف امير قطر “تشرفت اليوم باستقبال من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة ، حيث سلمته اوراق اعتمادي كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.