أمير قطر يهنئ الرئيس تبون على نجاح القمة العربية

هنأ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نجاح القمة العربية الـ31. كما شكر تميم الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة.

وفي سياق مجريات القمة العربية، تمنى أمير قطر في تغريدة له، أن تدفع مخرجاتها العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب. مضيفا “تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار وتدعم الأمن والسلام في المنطقة.