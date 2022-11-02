أمير قطر يهنئ الرئيس تبون على نجاح القمة العربية
بقلم أسماء.ع
هنأ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نجاح القمة العربية الـ31. كما شكر تميم الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة.
وفي سياق مجريات القمة العربية، تمنى أمير قطر في تغريدة له، أن تدفع مخرجاتها العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب. مضيفا “تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار وتدعم الأمن والسلام في المنطقة.
أهنئ أخي الرئيس @TebbouneAmadjid على نجاح القمة العربية الـ31، وأشكر أشقاءنا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنياً أن تدفع مخرجات القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة. pic.twitter.com/1CMMxy6IM7
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 2, 2022
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