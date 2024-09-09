أمير قطر يُهاتف الرئيس تبون ويُهنئه بالعُهدة الجديدة

هنأ أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، أخاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد الثقة فيه.

وحسب بيان لرئاسية الجمهورية، هنأ أمير دولة قطر، الرئيس تبون، بمناسبة تجديد الثقة فيه، من قبل الشعب الجزائري، رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة. تتويجا لجهد صادق ومخلص وسم سنوات خمس من العمل الدؤوب تجاوز المصلحة الوطنية إلى الشأن الإقليمي والدولي.

وبدوره شكر الرئيس أخاه أمير دولة قطر الشقيقة على تهنئته الأخوية جدا، والمفعمة بالمشاعر النبيلة. شاكرا إياه على كل ما تبذله دولة قطر من مجهودات لمصلحة الشعب الفلسطيني.

كما جدد قائدا البلدين حرصهما على مواصلة العمل وتقوية التعاون في شتى المجالات بما يعود بالمنفعة المشتركة على الشعبين الشقيقين.