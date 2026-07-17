أمير قطر يعزي رئيس الجمهورية في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية ومواساء في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. حسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس تبون، في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف البيان أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعث ببرقية تعزية إلى دولة سيفي غريب الوزير الأول سيفي غريب، في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة الجزائر، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.