أمير كرارة بدور قائد فريق الصاعقة المصري في مسلسل “الاختيار” هذا رمضان

تقمص النجم المصري أمير كرارة، في مسلسل الاختيار الذي يعرض هذا رمضان، شخصية أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين.

ويتم حاليا تصوير المشاهد الأخيرة للعمل للانتهاء منه تماما خلال الأيام المقبلة.

واحتوى برومو المسلسل على مشاهد من تدريبات فريق الصاعقة المصري، وأيضاً مشاهد من عمليات المقاومة ضد الإرهابيين.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

كما سيُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.