أمير مكة: “عدد الحجاج تجاوز 2.4 مليون وهذا موعد تطوير أنموذج منى”

كشف أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحجاج لهذا العام قد بلغ، مليونين، و489 ألف و406 حاج وحاجة.

وأضاف أمير مكة، خلال تنشيطه لمؤتمر صحفي، أن أنموذج تطوير منى، سيكون جاهزا العام القادم، وأن اللجنة تعمل على تطويرها.

وأكد الأمير خالد الفيصل، أنه قد تم تسخير 350 ألف عامل، و35 ألف متطوع ومتطوعه لخدمة الحجاج.

بالإضافة إلى 120 ألف رجل أمن، و200 الف عامل من مختلف القطاعات، و30 ألف عامل من الصحة.

هذا وتم تسخير أكثر من 36 مليون وجبة، وزعتها اللجان الخيرية على الحجاج-يضيف أمير مكة-وتم استهلاك 4715 ميغاواط كهرباء.

بالإضافة إلى ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه خلال مشاعر الحج، يضيف الأمير خالد الفيصل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه قد تم نقل أكثر من مليونين و400 ألف حاج، من عرفات إلى مزدلفة في 6 ساعات.

وتابع فيما يخص الخدمات الطبية، أنه قد تم تقديم خدمات صحيةإلى نصف مليون حاج، وأجريت 836 عملية قلب مفتوح.