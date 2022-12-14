أمير منطقة كانو النيجيرية يزور مسقط  الشيخ سيدي أحمد التجاني بالأغواط

إستقبلت بلدية عين ماضي بولاية الاغواط ، مساء اليوم، الأمير أمين آدو بايرو أمير منطقة كانو بدولة نيجيريا الفدرالية، مرفوقا بوفد هام من المشايخ.وهذا على متن طائرة خاصة.

الضيف الأمير هو شيخ تجاني، وتم استقباله من طرف ممثلو الطريقة التيجانية.

ليتوجه بعدها الأمير، إلى مسقط الشيخ سيدي أحمد التجاني، أين قدمت له شروحات عن المنطقة ومسط رأس الخليفة أحمد التيجاني.

كما توجه بعدها إلى مسجد سيدي محمد الحبيب، حيث وقف مطولا عند هذا الصرح المليء بالرمزية و النفحات الروحية التاريخية .

المحطة الأخيرة في زيارة الضيف الأمير، كانت مقبرة سيدي بلعرابي الدمراوي حيث قرأت فاتحة الكتاب على والدي سيدنا الشيخ الأكبر وعلى الخليفة الشيخ سيدي بلمشري.

هذا وعبر الأمير عبر عن إعتزازه بهذه الزيارة الواجبه على كل تيجاني، وكذلك مكانة الطريقة التيجانية عند قطاع واسع من النيجيريين، و أيضا مكانة الجزائر دولة وشعبا.