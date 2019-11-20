أمير “موناكو” يُشيد بـ “سليماني” !

أشاد الأمير “ألبرت” الثاني بالجزائري “إسلام سليماني”، مؤكدا أن هذا الأخير هو بمثابة إضافة كبيرة لنادي “موناكو”.
وقال الأمير “ألبرت” الثاني في تصريحاته: “كنا متخوفين جدا من أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي”.
وأضاف: “سليماني إضافة كبيرة للفريق ولا يزال بإمكانه تقديم الكثير، خاصة مع زميله بن يدر”.
وتابع: “لا توجد فوارق كبيرة بين الأندية في سلم الترتيب، علينا أن نقدم كل شيء هذا الموسم”.
في حين ختم كلامه: “ثنائية سليماني وبن يدر من بين الثنائيات الأفضل في فرنسا هذا الموسم أتمنى أن يواصلوا بنفس الريتم”.
كما طالب الأمير “ألبرت” الثاني يعدم الاعتماد الكلي على الثنائي “بن يدر – سليماني” وعلى المدرب “جارديم” إيجاد الحلول في غيابهما.
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