أمير “موناكو” يُشيد بـ “سليماني” !

أشاد الأمير “ألبرت” الثاني بالجزائري “إسلام سليماني”، مؤكدا أن هذا الأخير هو بمثابة إضافة كبيرة لنادي “موناكو”.

وقال الأمير “ألبرت” الثاني في تصريحاته: “كنا متخوفين جدا من أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي”.

وأضاف: “سليماني إضافة كبيرة للفريق ولا يزال بإمكانه تقديم الكثير، خاصة مع زميله بن يدر”.

وتابع: “لا توجد فوارق كبيرة بين الأندية في سلم الترتيب، علينا أن نقدم كل شيء هذا الموسم”.

في حين ختم كلامه: “ثنائية سليماني وبن يدر من بين الثنائيات الأفضل في فرنسا هذا الموسم أتمنى أن يواصلوا بنفس الريتم”.

كما طالب الأمير “ألبرت” الثاني يعدم الاعتماد الكلي على الثنائي “بن يدر – سليماني” وعلى المدرب “جارديم” إيجاد الحلول في غيابهما.