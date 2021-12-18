أمير دولة قطر يهنىء الخضر بعد فوزهم بكأس العرب

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجه بكأس العرب لسنة 2021 . وهذا عقب فوزه على المنتخب التونسي بهدفين لصفر في مباراة بطولية.

ونشر أمير دولة قطر تغريدة عبر حسابه على التويتر بارك فيها للممنتخب الجزائري بفوزه بالكأس وضرب موعدا للجزائر في كأس العالم سنة 2022 والتي ستقام بدولة قطر

وجاء في مضمون التغريدة “أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المستحق بكأس العرب 2021. كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، ونتطلّع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022.”