أمير قطر يهنئ الرئيس تبون بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس عبد المجيد تبون بعد إعادة إنتخابه رئيسا للجمهورية.

ونشر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريد عير حسابه على منصة إكس مهنئا فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون افوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وجاء في مضمون التغريدة

“أبارك لأخي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، راجين له التوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، وللجزائر دوام التقدم والنماء، متطلعين إلى مواصلة تعاوننا المشترك في جميع المجالات بما يرسخ علاقاتنا الأخوية ومصالحنا”.