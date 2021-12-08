أمينة باهي..مطلقة تعيش ظروف قاسية إتخذت من اليوتيوب مصدر رزق بعد أن كانت تتسول

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فشلي في البقاء على ذمة زوجي الأمل جعلني أعاني الكثير، ولعل الإنكسار الذي منيت به هو ما جعلني اليوم أنتفض وأحاول البدء من جديد.

فقلبي يهفو إلى تحقيق الإستقرار، ولا ينكر أي شخص أن إستقرار أي أنثى يكون إلى جانب رجل محب رصين وصادق، يأخذ بيدها و يؤمّن مستقبلها ويصونها.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الوسط في العقد الرابع من عمري، مطلقة بدون أولاد، خمرية البشرة طويلة القامة.

ربة بيت من الطراز الرفيع، تربيت على مكارم الأخلاق و لا أبتغي غير الحلال.

أناشد من قراء هذه الجريدة رجلا شهما متشبعا بالأخلاق وحس المسؤولية.

رجل لا تهمني ولايته يأخذ بيدي الى أفق رحب سنه ما بين49إلى60سنة.

أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل بمبدأ التعدد بشرط توفير السكن الخاص.

كلي أمل و يقين في هذا المنبر الذي أعرف عن التوفيق الذي يعتبر عملته الأولى والأخيرة، فمن يقصده بإذن الباري لا يخيب.

أحمد الله أنه ساق لي هذا المنبر حتى أكون من خلاله مدركة لحلم أنا متمسكة به بالرغم من كلّ ما هالني في دنياي.

حلم أن أكون إلى جانب إنسان يقدرني ويحميني من غدر الزمان وما قد يكسر هامة الأنثى ويجرح كيانها. لم أتعب كثيرا.

حيث أنني وبعد طلاقي إنشغلت بالتحصيل العلمي إلى أن تخرجت وباتت لي شهادة جعلتني أكثر قوة وصمودا.

أنا شابة في ال39من عمري، من ولاية تبسة المضيافة برحابة صدر أهلها، إنسانة طموحة وجادة.

شابة لم يكسرها الطلاق الذي منيت به ورضيت به فهو قضاء من الله، رمّمت بالأمل الكبير كل شرخ أصابني، زد على ذلك فأنا سيدة بيت.

اودّ التعرف على رجل جاد يرغب في الاقتران، يكون من ولايات الشرق أو الوسط، سنه لا يتعدى 50 سنة.

يكون أرملا أو مطلقا بأولاد، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص. جاد وصريح ابلغ معه السعادة.