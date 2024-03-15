أمينة بلقاضي: “البطولة الإفريقية فرصتي للاقتراب من أولمبياد باريس”

أكدت بطلة الجيدو الجزائري، أمينة بلقاضي، بأن البطولة الإفريقية المقررة بمصر، تعتبر هدفا الأساسي من أجل حجز بطاقة العبور إلى “أولمبياد باريس 2024”.

ويرتقب أن تجرى البطولة الإفريقية للجيدو، بـ “الصالة المغطاة” في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة شهر أفريل القادم.

وعقب تتويجها بذهبية “الألعاب الإفريقية” الجارية وقائعها بمدينة “أكرا” الغانية، قال أمينة قاضي: “جد سعيدة بهذا التتويج، الذي لم يكن مفاجئا بالنسبة لي”.

لتضيف في تصريحات خصت بها اللجنة الأولمبية: “النتيجة جد إيجابية. خاصة نفسيا والبطولة الإفريقية على الأبواب.. هي هدفي رقم واحد، لأنها فيها 700 نقطة، تكون كافية لأن تفتح أمامي أبواب المونديال”.

كما أبرزت أمينة بلقاضي، بأن الحظوظ متوفرة أمامها. وأنه لا يزال هناك دورات من أجل التأهل إلى “الأولمبياد” مضيفة: “من بينها البطولة الإفريقية التي فيها 700 نقطة مثلما قلت، وتمنحني قفزة نوعية في الترتيب العالمي”.

وختمت: “الأولمبياد حلم كل رياضي، لاسيما في باريس بتواجد الجالية الجزائرية. وأظن أن الجمهور سيكون حاضرا بقوة، وأتمنى أن نكون هناك ونمثل الجزائر أحسن تمثيل”.