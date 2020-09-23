أمينة زهير تتوجه برسالة إلى رئيس الجمهورية للنظر في أحوال الفنانين

توجهت المطربة العاصمية أمينة زوهير، برسالة إلى رئيس الجمهورية، تناشده فيها بالنظر إلى أحوال الفنانين الجزائريين.

وأكدت زهير، في اتصال مع “النهار اونلاين”، إن شغلها الشاغر في الوقت الراهن هو تحسين وضعية الفنانين في كل التراب الوطني.

ولهذا الغرض، توجهت المطربة العاصمية، بنداء إلى الفنانين، للانضمام إلى نقابتها.

وأوردت الفنانة: “لن أسكت حتى لو استلزم الأمر الوصول الى رئيس الجمهورية، وضعية الفن و الفنانين في الجزائر كارثية، سكتنا كثيرا وحان الوقت للتنديد والمطالبة بحقوقنا”.

وأشارت أمينة زهير، إلى إن الفنانين يرفضون الكلام لأنهم يخافون من ردة فعل المسؤولين و وضعهم في “القائمة السوداء”.

وقالت الفنانة: “أنا شخصيا لو يضعوا إسمي في قائمة كل الألوان لن أسكت، سكتنا على حقوقونا كثيرا والفنان في الجزائر ليست له أي قيمة وهذا بسببنا لأننا سكتنا كثيرا”.

و عن دور النقابة التي تعتزم تكوينها قالت أمينة زهير:”النقابة طبعا دورها الدفاع على حقوق الفنانين، إنظم الينا عدد كبير وصلنا إلى 101 فنان، من بينهم شاعو، ونعيمة عبابسة، وكريمة الصغيرة، ولزهر جلالي”.

وأكدت المطربة الجزائرية، إنهم سيقومون بإيصال صوتهم إلى السلطات المعنية للحصول على حقوقهم.

ومن جهة أخرى، وعن جديدها الفني، قالت أمينة زهير:”لدي مجموعة من الأغاني الجديدة وهي جاهزة، تعطلت فقط بسبب تكوين النقابة، وسأتفرغ لها في وقتها ، اعتذر من جمهوري على التأخر”.