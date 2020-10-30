أمينة زوهير لـ”النهار أون لاين”:”مولود الصغير في حالة حرجة جدا”

يتواجد الفنان مولود الصغير زوج الفنانة أمينة زوهير، في حالة حرجة جدا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و في اتصال هاتفي لـ “النهار أون لاين” مع الفنانة أمينة زوهير للإطمئنان على حالته ،قالت :”أنا خائفة جدا حالته صعبة جدا ومحرجة، يعاني من مرض السكري وأصيب بفيروس كورونا “.

و تضيف صاحبة “الغيرة تهدر” :”مولود يعاني كثيرا من مرض السكر، في كل مرة يكون غير مستقر لهذا أنا قلقة بعد اصابته بفيروس كورونا.. أطلب الدعاء له”.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان مولود الصغير شكل ثنائيا ناجحا جدا مع زوجته أمينة زوهير وهو ملحن معظم أغانيه ولهما ثلاثة أطفال.