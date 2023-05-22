قناة النهار “أمينة يونسي: “ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا بقلم قناة النهار نشر في 22 ماي 2023 - 22:11 الجزائر شارك غرِّد أرسل 73 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Re1xE اقرأ أيضا وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات قناة النهار 22 ماي أجواء صيفية مرتقبة على أغلب الولايات قناة النهار 05 ماي دلال خير / مشاهد توجع القلب لطفل يطلب النجدة للعلاج في الخارج بعدما أنهكه المرض قناة النهار 16 ماي في الحلوة والمرة" ثنائي ولا أروع😍 شاكر وشهيناز كوّنوا أسرة بعد قصة حب"😍 قناة النهار 08 ماي تيارت : أقدم سوق لبيع الخيول بأنواعها مقصد لمحبيها بالسوقر قناة النهار 04 ماي غليزان / الضحوة .. طريقة تقليدية لجمع الأعلاف للمواشي قناة النهار 07 ماي "سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة "خيرة قناة النهار 14 ماي وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي محمد بدروني: بديت العمل بعمر 10 سنوات كنت نحلم نصبح غني و والدتي هي سبب نجاحي قناة النهار 03 ماي التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي