أمين أندلسي: “الجوية الجزائرية ليست مفلسة.. والدولة هي من تقرر شراء أسهم إيغل آزور”

كشف أمين أندلسي المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن المؤسسة عرفت قفزة نوعية في العامين الأخيرين وهي ليست مفلسة.

وأضاف أندلسي في تصريح “للنهار”، أن الجوية الجزائرية بدأت مهمتها في التكفل بالمناصرين الجزائريين أثناء تنقلهم إلى مصر.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم التكفل بالمناصرين في أقل من 72 ساعة وإرجاعهم إلى أرض الوطن.

كما قامت الجوية الجزائرية، بإصدار التذاكر عبر بوابة الحج، وتم نقل أكثر من 20 ألف حاجا جزائريا عبر 66 رحلة.

وفي سياق ذي صلة، أضاف أندلسي أنه تم تشكيل خلية متابعة أسبوعا قبل إعلان شركة إيغل آزور إفلاسها لتفادي الخلل وإيجاد الحلول.

وقال المكلف بالإعلام، أنه تم تدعيم الرحلات بمقاعد إضافية، كما اقترحوا على “إيغل آزور” إستئجار طائرات ولم يكن هنالك رد.

وأوضح في ذات السياق، أن الخطوط الجوية الجزائرية شريكها الأول هي الدولة، وإذا كانت هنالك نية في شراء أسهم شركة إيغل آزور فالدولة هي من تقرر.

وفي سياق آخر كشف ذات المتحدث، عن برامج الجوية الجزائرية بعد افتتاح موسم العمرة في أكتوبر المقبل.

وقال أندلسي، أن مديرية التجارة أعدت برنامجا يضم 495 رحلة للعمرة تبدأ من أكتوبر المقبل إلى غاية شهر مارس 2020.