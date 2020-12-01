أمين أندلسي: “نعول على المسافرين لتطبيق بروتوكول صحي صارم في الرحلات والتذاكر نعيد تحيينها”

أكد المكلف بالاعلام على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن الشركة تعتمد على وعي المواطنين المسافرين في تطبيق البروتوكول الصحي الصارم خلال الرحلات الجوية.

وقال أندلسي في تصريح خص به تلفزيون “النهار”، أنه ابتداء من يوم الأحد المقبل ستستأنف الرحلات الجوية الداخلي وبعد توقف دام لأكثر من 9 أشهر، كبداية من وإلى الجنوب و50 بالمائة إلى الشمال.

وأضاف، أنه سيتم الإعتماد على بروتوكول صحي صارم، يعتمد على التباعد الجسدي والإرتداء الإجباري للكمامة، وأوضح أن الجوية الجزائرية سترافق المسافرين في هذه المهمة وذلك بتطهير الطائرات.

وشدد اندلسي في تصريحه لـ “النهار” على اطلاق حملات إعلامية توعوية، كما وجه كلمة إلى المسافرين وقال: “نود أن يكون المسافر واعيا ويساهم في انجاج التدابير الوقائية التي تعتمد أساسا على الوعي”.

أما فيما يخص رحلات الإجلاء التي أعلنت عنها الجوية الجزائرية، قال أندلسي “نعلن عن مواصلة عمليات الإجلاء وللراغبين في العودة إلى أرض الوطن على غرار الحالات المستعجلة والإستثنائية”.

وأضاف في ذات الصدد: ” يجب أن يكونوا مسجلين في ممثلياتنا في الخارج والقنصليات، مع اجراء فحصpcr مع شهادة طبية تؤكد عدم اصابة المسافر بفيروس كورونا وتكون 72 ساعة قبل الرحلة”.

وعن الخسائر التي تكبدتها شركة الجوية الجزائرية، أكد ذات المتحدث أن الخسائر كانت كبيرة جدا جراء فيروس كورونا، موضحا أن الشركة تخطت هذه الخسائر تدريجيا، ومع الفتح الجوي الداخلي ستكون الأوضاع أفضل مستقبلا.

وفيما يخص أصحاب التذاكر الذين سبق لهم اقتناء التذاكر ولكن لم يتم استغلالها بسبب جائحة كورونا، أكد محدثنا انهم يعملون على تسويتها وإعادة تأهيل التذاكر لإعادة استعمالها مرة أخرى.