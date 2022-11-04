أمين الأندلسي: على المسافرين ترك أرقام هواتفهم لإعلامهم حال تغيير موعد الرحلات

شدد المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية أمين الأندلسي، اليوم الجمعة، على أهمية تقديم المسافرين الذين يقتنون التذاكر لأرقام هواتفهم الخاصة.

وفي تصريحات لأمين الأندلسي لـ”النهار اونلاين”، اوضح أن الجوية الجزائرية تعتمد حاليا البرنامج الشتوي والذي يتخلله تغييرات كثيرة في مواعيد الرحلات.

واضاف ذات المتحدث، ان البرنامج الشتوي يختلف كثيرا عن الصيفي من حيث الكم، او من عدة جوانب تقنية.

لذلك يبقى ترك رقم الهاتف الخاص بالنسبة للمسافرين الذين يقتنون التذاكر ضروري جدا، لاطلاعهم في حل حدوث تغيير في موعد وتوقيت الرحلة.

وكشف أمين الأندلسي، انهم صادفوا مشكل مثل هذا في ولاية سطيف، حيث توجّب تطبيق البرنامج الشتوي على هذه الرحلة وأرادت الشركة تغيير موعدها، لكن لم تتمكن من الإتصال بحوالي 20 مسافر لم يتركوا ارقام هواتفهم الخاصة.