أمين العبدي: “مهمتنا في ضمان البقاء جد صعبة”

اعترف الماجير العام لنادي بارادو، أمين العبدي، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه مع نهاية الموسم الجاري، مؤكدا في ذات الوقت بأنها ليست مستحيلة.

وصرح العبدي، للإذاعة الوطنية: “بقية المشوار جد صعبة، لكن ليست مستحيلة، أين سنلعب كامل حظوظنا في باقي المباريات”.

كما أضاف: “سنخوض مباراتنا اليوم امام الساورة، في غياب زروقي، لكن سنلعب كامل حظوظنا في السباق، من أجل ضمان البقاء”.

يذكر أن نادي بارادو، يحل اليوم الجمعة، ضيفا على شبيبة الساورة، برسم الجولة الـ28 من البطولة المحترفة.