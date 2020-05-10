أمين بوزيان حمو مديرا لجامعة “محمد بوضياف” في وهران

عيّن، أمس السبت، الأستاذ أمين بوزيان حمو بقرار وزاري، مديرا على جامعة العلوم والتكنولوجيا في وهران، حسب ما نشره موقع الإذاعة الوطنية على لسان المكلف بالإعلام والاتصال بالجامعة، معمر بودية.

وقد عيّن الأستاذ حمو مديرا لجامعة “محمد بوضياف” في وهران، خلفا للأستاذة نصيرة بن حراث، التي كان قد عيّنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة.

وقد شغل مدير جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا الجديد، منصب مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية في الجامعة.