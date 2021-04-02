أمين بوطالبي: الجزائر لن تستدين من صندوق النقد الدولي

كشف أمين بوطالبي مدير المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير، أن الجزائر لن تستدين من صندوق النقد الدولي، لأنها تملك ما يكفي لسنوات.

وأوضح بوطالبي في حديثه لإذاعة سطيف، أنه لابد من تغيير الأوراق النقدية في غضون أشهر، إذا أردنا أن نعرف حجم الخسائر في السوق السوداء والأموال المكدسة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه مع تغيير العملة وليس قيمة العملة.

وعن تغيير عطلة نهاية الأسبوع، قال بوطالبي أنه لا توجد أهمية في تغييرها إلى السبت والأحد.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة تحرير المبادرات والتحرر فكريا واقتصاديا.