أمين بوطالبي: هكذا ستكون أسعار السيارات إلى غاية السنة المقبلة

كشف أمين بوطالبي مدير المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير، أن أسعار السيارات ستواصل إرتفاعها العام المقبل.

وأضاف بوطالبي، خلال إستضافته بإذاعة سطيف، أن إستقرار سوق السيارات مرتبط بقرار الحكومة المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.

بالإضافة كذلك إلى استئناف عمليات تركيب السيارات محليا.

وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤسسات الحكومية لوحدها تحتاج إلى ما يفوق 120 ألف سيارة.

وأضاف بوطالبي، أن تجربة تركيب السيارات في الجزائر فتح آفاقا نحو صناعات أخرى وتجربة IRIS للإطارات المطاطية نموذجا.