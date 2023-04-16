قناة النهار أمين بومدين: أبناء الجنوب لديهم مواهب كبيرة ونتمنى حضورهم بقوة في أعمال مستقبلية بقلم النهار أونلاين نشر في 16 أفريل 2023 - 02:21 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rtzvs برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا عمار بطل "الدامة" ..ريم تاكوشت نحسها يما قناة النهار 04 أفريل واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: طاجين شوفلور و تيراميسو بزاف بنين قناة النهار 05 أفريل النفس والصيام / جهاد النفس قناة النهار 28 مارس بدعم من الشعب الجزائري.. حفل إفطار للمئات من الأيتام في غزة قناة النهار 13 أفريل محمد علال: صعب أنك تستمر في مجال الفنّ بالجزائر قناة النهار 06 أفريل وزير الداخلية: الجزائر مستهدفة أساسا من قبل قوى أجنبية قناة النهار 15 أفريل ضحكة ولعبة / حاجة كل ماتحتاجها ترميها ؟🤣 قليييل لي يعرف الإجابة قناة النهار 14 أفريل "بريكس" تتقدم على السبعة الكبار.. والجزائر بخطوات ثابتة نحو الإنضمام قناة النهار 10 أفريل فرقة الداي تكشف عن ألبومها الجديد الذي سيرى النور هذا العام قناة النهار 02 أفريل