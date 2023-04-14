قناة النهار أمين بومدين: التكوين ضروري لصقل المواهب الفنية في التمثيل بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 12:11 شارك غرِّد أرسل 6 0 أمين بومدين: التكوين ضروري لصقل المواهب الفنية في التمثيل. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fcn82 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا طقس مشمس و إنخفاض درجات حرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 مارس "ليلى توشي "توحشت المسرح ولكان مانلعبش على الخشبة نلعب في الشارع قناة النهار 31 مارس سامية طبوش حول دور المرأة في الدراما هذه السنة.. قناة النهار 10 أفريل جبر الخواطر / الحاج قريب 80 سنة المحنة عيّاتو ويخدم وحدو على العايلة😢😢 بصّح في الأخير فرّحناه قناة النهار 24 مارس "صالح" بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب قناة النهار 13 أفريل حسناء البشارية: من صغري وأنا نلعب القمري وتعلمتها على والدي قناة النهار 03 أفريل الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري قناة النهار 09 أفريل بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل قناة النهار 02 أفريل إيمان.. سيدة تحول بيتها إلى مأوى للقطط قناة النهار 12 أفريل درت بزاف "improvisation" في مسلسل الدامة قناة النهار 31 مارس