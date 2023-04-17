قناة النهار أمين بومدين: الفنان إذا أتقن عمله المتابعين لن يبحثو عن حياته الشخصية أبدا بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 12:17 شارك غرِّد أرسل 9 0 أمين بومدين: الفنان إذا أتقن عمله المتابعين لن يبحثو عن حياته الشخصية أبدا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/L1A10 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح قناة النهار 02 أفريل "أمين بومدين: "الممثل ما يجيبش اللباس وماشي خدمتو" قناة النهار 15 أفريل ماريا زدام تكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية "جذع مشرتك" قناة النهار 03 أفريل طيب معانا/ ميني بيتزا🍕 سيبيا بالصلصة😋 وقلب اللوز محشي جوز😋 قناة النهار 04 أفريل رابح العاصيمي خلطها مع أمين تيتي على جال أغنية "إليسا".." كيفاه ما فهمتنيش" قناة النهار 30 مارس طارق وعزان: لحقنا لمفترق الطرق وتفارقنا قناة النهار 12 أفريل بك نفتخر : تكريم "قاديرو الخير"..إسم على مسمّى و أعماله الإنسانية تتكلم عنه قناة النهار 05 أفريل فريدة حرحار تكشف لأول مرة عن العمل الذي سيجمعها مع سليم حليموش بعد رمضان قناة النهار 01 أفريل ضحكة ولعبة /" قاعد مربّع والخير يجيه.. الكلام مايتكلّم والحق يعطيه ؟"😍 لغز لي يلقاه يربح قناة النهار 06 أفريل نوال زعتر: فكرت أكثر من مرة في الإعتزال نهائيا من الفنّ قناة النهار 06 أفريل