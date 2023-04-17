قناة النهار أمين بومدين: الكوميديا كانت غائبة تماما عن الساحة هذا العام والعمل الوحيد هو “البطحة” بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 01:56 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BTHa6 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا عباس ريغي: لدي معجبين كثر من تيزي وزو والقبائل يحبو "المالوف" قناة النهار 07 أفريل "عباس ريغي يكشف عن ألبومه الجديد .. "والذي فيه 4 قصائد قناة النهار 07 أفريل رجلاوي: راني نتمنى مانزيدش نخدمة في رمضان.. قناة النهار 07 أفريل "رجلاوي": أول مرة في حياتي خدمت عمل درامي قناة النهار 07 أفريل كنزة موسوس: تعرضت للظلم في مسيرتي الإعلامية وهذه رسالتي لمن ظلمني قناة النهار 14 أفريل رمضان مع هشام كوك : تحلية "آيس كريم" و غراتان السلق بالبطاطا بزاف بنين قناة النهار 13 أفريل سيليا ولد محند:الأغنية الأمازيغية لا تقتصر على منطقة القبائل قناة النهار 07 أفريل سمير MISTER X: كاين لي ما يقبلش النقد ولحقت حتى للعدالة على جال الكلام قناة النهار 31 مارس رجال صدقوا / الصحابي درار بن الأزور قناة النهار 13 أفريل فاطمة بلحميسي: تعبيري عن رأيي سبب لي المشاكل قناة النهار 09 أفريل