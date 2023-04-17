إعــــلانات
قناة النهار

أمين بومدين: الكوميديا كانت غائبة تماما عن الساحة هذا العام والعمل الوحيد هو “البطحة”

بقلم النهار أونلاين
أمين بومدين: الكوميديا كانت غائبة تماما عن الساحة هذا العام والعمل الوحيد هو “البطحة”
  • 10
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/BTHa6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر