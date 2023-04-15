قناة النهار “أمين بومدين: “اللباس جزء من الشخصية ويلعب دور مهم في التمثيل بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أفريل 2023 - 10:07 شارك غرِّد أرسل 11 0 “أمين بومدين: “اللباس جزء من الشخصية ويلعب دور مهم في التمثيل رابط دائم : https://nhar.tv/zw7f8 اقرأ أيضا فاطمة بلحميسي: تلقيت دعوة لعمل مقلب كاميرا خفية مقابل مبلغ مالي قناة النهار 05 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل الشاب رشدي: "ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه" قناة النهار 06 أفريل 8 ضـ.حايا إثر انفجار الغاز داخل منزل في المدية قناة النهار 27 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋: طاجين شوفلور و تيراميسو بزاف بنين قناة النهار 05 أفريل نجيب بوسالم: "دور سلام تراجع في الجزء الثالث لهذا السبب" قناة النهار 13 أفريل نوماد.. فرنسي إختار زيارة الجزائر فأصبح يروج لها سياحيا بطريقته الخاصة قناة النهار 04 أفريل الشاب رشدي: صنعت نجوم واشتهروا بسببي .. قناة النهار 06 أفريل "محمد علال:" الكاميرات الخفية لم تصنع الحدث هذا العام. قناة النهار 05 أفريل مفيدة عداس: حب التمثيل يجعلك تبدع فيه قناة النهار 14 أفريل