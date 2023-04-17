قناة النهار أمين بومدين: الممثل في الجزائر ما يقراش السيناريو قبل ما يبدا يخدم بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 01:58 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pjiF0 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمطار مرتقبة على المناطق الشمالية .. قناة النهار 12 أفريل محمد علال: مرحلة انتقال صانع المحتوى إلى "ممثل" صعبة قناة النهار 02 أفريل 😁 ضحكة و لعبة : باش تربح كادو..جاوب على السؤال ولاّ دير سيلفي مع البلاكة قناة النهار 04 أفريل الشاب رشدي: " الفن ما يوكلكش وما يعيشكش".. قناة النهار 06 أفريل إفطار جماعي لفائدة الأحداث المحبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة قناة النهار 12 أفريل أبطال "الدامة".. "كنا صحاب والأن رانا خاوة" قناة النهار 04 أفريل نوال زعتر: فكرت أكثر من مرة في الإعتزال نهائيا من الفنّ قناة النهار 06 أفريل طيب معانا : مقبلة الحمص 😋 طاجين الجبن بالباذنجان وكوكتيل منعش قناة النهار 16 أفريل المسك و البخور.. الأكثر طلبا في الشهر الفضيل قناة النهار 29 مارس "عيشة بنت البلاد: "مسيرتي بدات بعارضة أزياء بعدها ألحان وشباب والتمثيل مافهمتش كيفاش دخلت ليه قناة النهار 29 مارس