قناة النهار أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 10:18 شارك غرِّد أرسل 26 0 أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح لازم التكوين والدراسة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GiQwj برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رمضان مع هشام cook / روتي اللحم بصلصة رهيبة 🥩🔥 وموس الشكولاطة سهلة ولذيذة🍫🍫 قناة النهار 23 مارس أشهى وألذ الأطباق مع "هشام COOK" ... قريبا في رمضان قناة النهار 19 مارس إقتناء ملابس العيد للأطفال قبل رمضان..عادة حديثة و هذه أسبابها قناة النهار 21 مارس الجزائر رقم مهم في السوق العالمية للتمور.. ودقلة نور تتربع على العرش قناة النهار 31 مارس "Blind test" مع عبد القادر جريو.. "لقاها وهي طايرة" قناة النهار 02 أفريل djam يلهب بلاطو موسيقى late show بأغنية البالون يدور قناة النهار 25 مارس أنيس بورحلة في الجزائر مكاش الناس لي توجهك في الموسيقى ولازم تتعب وتجتهد وحدك قناة النهار 31 مارس إيمان خليف: "تعرضت لمؤامرة كبيرة حتى لا يُرفع علم الجزائر" قناة النهار 25 مارس التعديل الحكومي .. وزراء جدد لتجسيد تطلعات المواطن وإلتزامات الرئيس تبون قناة النهار 17 مارس "شاهد أمين تيتي زهاهم بالطرومبات ويغني "ولفك مرض مزمن قناة النهار 30 مارس