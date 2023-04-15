قناة النهار أمين بومدين: رمضان زمان كانوا يبثو المسلسلات الدينية بكثلة والآن رجعوا البرامج الفكاهية بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أفريل 2023 - 02:36 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sLjiR برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا خبز الفران.. خبز تقليدي تسترزق منه العائلات خلال شهر رمضان قناة النهار 05 أفريل رحيم: "لعبت 14 شخصية في "انسبيكتور كمال" قناة النهار 07 أفريل عبد الله الكرد: الطبعة الأولى لألحان وشباب كانت الأصعب وخرجت أسماء كبيرة إلى عالم الفنّ قناة النهار 06 أفريل شاهد أنصار الخضر يدعمون رفقاء رياض محرز أثناء دخولهم لتفقد أرضية الميدان قناة النهار 27 مارس سمير ميستر إيكس يجاوب قبل السؤال في فقرة "شكون أنا" قناة النهار 31 مارس أنيسة علي باي: "ما نقدرش نلعب دور فكاهي فيه التبهليل" قناة النهار 05 أفريل نوماد.. فرنسي إختار زيارة الجزائر فأصبح يروج لها سياحيا بطريقته الخاصة قناة النهار 04 أفريل رجال صدقوا : الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني قناة النهار 02 أفريل أنيسة علي باي : "هذه هي الكاميرا كاشي لي عجبتني هذا العام" قناة النهار 05 أفريل العدد العاشر من زابينغ رمضان قناة النهار 05 أفريل