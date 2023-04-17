قناة النهار أمين بومدين: لما يكون سيناريو ضعيف الممثل راح يبالغ باه يضحك المشاهد بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 01:57 شارك غرِّد أرسل 13 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ooBqP برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل خبز الفران.. خبز تقليدي تسترزق منه العائلات خلال شهر رمضان قناة النهار 05 أفريل بك نفتخر / تكريم الدكتور محمد شمامي🥰🥰 معروف بطيبته وتعاونه مع الزواولة في مجال طب العيون قناة النهار 30 مارس محمد علال يكشف عن سوء التفاهم مع الراحل" فريد الروكور ".. قناة النهار 09 أفريل رجال صدقوا : قاهر التاتار سيف الدين قطز قناة النهار 10 أفريل الطاكسي المربوح /🥰 المشارك تاع اليوم كان سريع وعندو الزهر🥰 وقدر يربح معانا 13000 دج قناة النهار 01 أفريل رابح العاصيمي يبدع بأغنية قولو لشهلة لعياني قناة النهار 29 مارس الممثلة الصاعدة بدور تحرج مقدم حصة "زابيغ رمضان" على المباشر قناة النهار 15 أفريل محمد علال: " ظاهرة أشباه الفنانين أصبحت مشكلة" قناة النهار 02 أفريل غاني الجزائري: عندي أغاني جديدة للسيدة سلوى لم ترى النور بعد قناة النهار 04 أفريل