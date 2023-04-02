قناة النهار أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 09:41 شارك غرِّد أرسل 29 0 أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IfACr برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا مع النابلسي / هل هناك من لايريد الغنى ؟ قناة النهار 26 مارس "طالع هابط: الشيخ النوي .. "بعدما كانت تتخبط في الأزمات مولودية وهران تتنفس الصعداء بفضل الرجال قناة النهار 14 مارس مع النابلسي / يطبع المؤمن على الخلال كلّها..إلاّ الخيانة و المعصية قناة النهار 27 مارس شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس "ليلى توشي "توحشت المسرح ولكان مانلعبش على الخشبة نلعب في الشارع قناة النهار 31 مارس ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 01 "دار لفشوش والدامة وبيونة قناة النهار 28 مارس وزارة المالية / مراسم تسليم واستلام المهام بين جمال كسالي و لعزيز فايد قناة النهار 18 مارس طالع هابط: مصنع فحم يشكل خطر كبير على سكان ولاية معسكر في غياب تام للسلطات قناة النهار 12 مارس جبر الخواطر / الحاج قريب 80 سنة المحنة عيّاتو ويخدم وحدو على العايلة😢😢 بصّح في الأخير فرّحناه قناة النهار 24 مارس "رابح عبد الكريم: "الموسيقى سبقت التمثيل ومخرج بابور اللوح مكاش مأمن بالقدرات تاوعي قناة النهار 29 مارس