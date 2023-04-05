قناة النهار أمين بومدين: ليس كل من يظهر على التلفزيون هو فنان بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أفريل 2023 - 10:05 شارك غرِّد أرسل 24 0 أمين بومدين: ليس كل من يظهر على شاشة التلفاز هو فنان. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Dt2Dt برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا ضحكة ولعبة /🤔 ماهو أضخم كائن في الكرة الأرضية ؟🤔 شاهد الإجابة قناة النهار 31 مارس برج بوعريريج : تنظيم عادة الوزيعة في قرية أورير بجعافرة بمناسبة قدوم شهر رمضان قناة النهار 21 مارس "محمد علال: "سمير ميستر إيكس عندو مستوى عالي في النقد والمخرج لازم يكرمو قناة النهار 30 مارس نور الدين أوغليسي: الدراما الجزائرية غير متعودة على مشاهد العنف قناة النهار 03 أفريل فقرة "mimili" .. الشاب حميدو خطفلهم الفوز لفريدة حرحار والهادي قناة النهار 01 أفريل إحباط ترويج أكثر من 29 ألف قرص مهلوس بوهران قناة النهار 21 مارس غاني الجزائري يبدع بأغنية "علاش الغدر" للراحل بوجمعة العنقيس قناة النهار 04 أفريل سعيد بطل بنت البلاد وغاني الجزائري دارو حالة وما قدروش يربحو في "Mi Mi Li" قناة النهار 04 أفريل السياحة الدينية ببرج زمورة ولاية برج بوعريريج قبلة للزائرين ومقصدا للمواطنين قناة النهار 27 مارس رجال صدقوا"..قصص حقيقية لأبطال يخيّل لك أنها خرافات.. في رمضان" قناة النهار 19 مارس