قناة النهار أمين بومدين: نوعية الأفلام والمسلسلات الحالية ليست مطلوبة في البلدان العربية بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 12:37 شارك غرِّد أرسل 38 0 أمين بومدين: نوعية الأفلام والمسلسلات الحالية ليست مطلوبة في البلدان العربية والتسويق يلعب دور كبير. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9mL8Y برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا محمد علال: هناك ضعف في تسويق البرامج الرمضانية قناة النهار 26 مارس سعيد يكشف عن قصة الديو رفقة فرقة الداي .. "كنا قاعدين نغنو مع بعضانا حتى دخلنا لستوديو وسجلناها قناة النهار 28 مارس رحيم يكشف عن كواليس تصوير "دارنا شو 2 ".. قناة النهار 07 أفريل محمد علال: "كاين فنانين قدم يخافوا على مكانهم ويغيرو من الجيل الحالي" قناة النهار 11 أفريل غاني الجزائري يبدع بأغنية "علاش الغدر" للراحل بوجمعة العنقيس قناة النهار 04 أفريل لتسويق سلعهم في رمضان.. فضاء خاص بمنتجات المرأة الماكثة بالبيت قناة النهار 03 أفريل مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض قناة النهار 03 أفريل هكذا ردت أنيسة علي باي حول إذا تم عرض عليها العمل مع المخرج جعفر قاسم قناة النهار 05 أفريل محمد رافع: عملنا كان سيبث على شاشة التلفاز لكن لم نكمله في الوقت المناسب قناة النهار 12 أفريل أجواء باردة خلال ليلة اليوم بهذه المناطق قناة النهار 26 مارس