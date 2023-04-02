قناة النهار أمين بومدين: هنا في الجزائر الفنانين يحسدو بعضهم البعض بقلم النهار أونلاين نشر في 02 أفريل 2023 - 10:13 شارك غرِّد أرسل 29 0 أمين بومدين: هنا في الجزائر الفنانين يحسدو بعضهم البعض. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HoknU برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا قناة النهار .. موعد مع الفرجة والتميز خلال الشهر الفضيل قناة النهار 19 مارس رضا الفيل : بونجاح..بلايلي و محرزعندهم شعبية هنا..سنشحع الخضرضد النيجر قناة النهار 26 مارس الجماهير الجزائرية تصنع أجواء رائعة بتونس قبل مباراة الخضر قناة النهار 27 مارس فرقة تيكوباوين: عندنا ألبوم جديد فيه أربعة كليبات واجدين بعنوان "دافلست" قناة النهار 28 مارس إتحاد الكتاب الجزائريين..دعوات لإعادة التفعيل قناة النهار 17 مارس الإعجاز العلمي في القرآن: الحكمة من الصوم قناة النهار 25 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ شوربة الدجاج والفطر وبريك عنابي قناة النهار 25 مارس الشاب حميدو: عندي عقد مع شركة فرنسية ودرت جولات أوروبية وحفلات في الإمارات قناة النهار 01 أفريل مواقيت الإمساك ليوم الخميس 23 مارس 2023 قناة النهار 22 مارس ريحة البلاد / اليوم فطرنا في دار" أمال "مغتربة بشمال فرنسا😍😍استقبلتنا أحسن إستقبال 😍والماكلة بنييينة قناة النهار 23 مارس