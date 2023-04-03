قناة النهار أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أفريل 2023 - 10:02 شارك غرِّد أرسل 193 0 أمين بومدين: يجب أن لا نلقي اللوم على الأفلام والمسلسلات في الترويج إلى العنف.. أين دور الأولياء ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sOzmj برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا واش داني /يعرضوك تلعب تلقى روحك ثاقب رأس بنادم🤣🤣السيّد شاف الـ ـدم هرب ديراكت من الخلعة !! قناة النهار 30 مارس "توفيق حكار :"الشركة تعزم لطرح 100 مليار متر مكعب من الغاز بالسوق قناة النهار 14 مارس مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض قناة النهار 03 أفريل رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ بايلا وموخيتو منعش قناة النهار 26 مارس فاسألوا: صيام يوم الشك قناة النهار 20 مارس العدد السادس من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 31 مارس الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس أمين بومدين: الموهبة وحدها غير كافية لإنشاء ممثل ناجح قناة النهار 02 أفريل زمن الفتن / حديث الفتن قناة النهار 25 مارس "نوال زعتر:" كمية إنتاج المسلسلات كاين هذا رمضان وراني فرحانة قناة النهار 26 مارس